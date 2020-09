Dakhla Oued Eddahab: Lancement du programme régional d’autonomisation des femmes

dimanche, 13 septembre, 2020 à 9:25

Dakhla – Le programme d’autonomisation des femmes dans la région Dakhla Oued Eddahab a été lancé samedi à Dakhla, permettant ainsi à 500 bénéficiaires de renforcer leur autonomisation et leur inclusion économique.

Faisant l’objet d’une convention de partenariat entre le Conseil de la région Dakhla Oued Eddahab et le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, ce programme vise à consolider la participation de la femme à la vie socio-économique, en accordant la priorité aux catégories issues des milieux défavorisés et en situation difficile.