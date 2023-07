Dakhla-Oued Eddahab et l’Andalousie explorent le renforcement de leur partenariat

samedi, 15 juillet, 2023 à 12:19

Madrid – Une délégation du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab a effectué, cette semaine, une visite de travail à la communauté autonome d’Andalousie visant à renforcer les liens de coopération dans divers domaines.

La délégation était composée de Mme Lamina Amaief, vice-présidente du Conseil de la région, M. Rachid Zouine, vice-président de la commission des Finances, du Budget et de Programmation, et M. Hamdi Ahl Sayed, Directeur général des affaires de la présidence et du conseil.

Lors de leur visite de travail à Séville, les membres de la délégation régionale, accompagnés de la présidente de l’Association canarienne des amis du Maroc, Juana Gonzalez, ont eu une rencontre avec le président du Parlement régional andalou, Jesus Aguirre Munoz, et le secrétaire général pour l’action extérieure, l’Union européenne et la coopération au gouvernement régional andalou, Enric Millo.

Ces rencontres, tenues en présence du Consul général du Maroc à Séville, M. Sidi Sidi Abbah, ont été l’occasion de mettre l’accent sur l’importance de nouer des ”partenariats stratégiques” entre les deux régions dans les domaines d’intérêt commun.

A cette occasion, les deux parties ont également discuté des perspectives de coopération en matière de gestion locale et de développement durable.

Cette visite a permis également à la délégation du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab de présenter les principaux projets structurants dans la région, notamment ceux inscrits dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, et de mettre en exergue l’élan de développement et de progrès que connaît la perle du Sud à tous les niveaux.