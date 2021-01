Dakhla-Oued Eddahab: L’INDH poursuit ses efforts pour lutter contre le décrochage scolaire

mardi, 26 janvier, 2021 à 12:28

Dakhla – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui est à sa troisième phase, poursuit ses efforts visant à lutter contre le décrochage scolaire dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et à faciliter l’accès des élèves démunis ou issus du milieu rural aux cycles d’enseignement.

Dans ce cadre, la “Maison des enfants Dakhla” joue un rôle majeur dans le soutien à la scolarisation dans la région et réunit les conditions idoines pour que cette catégorie puisse poursuivre leur parcours scolaire et surmonter un certain nombre de contraintes, en termes d’éloignement des écoles et du manque de ressources financières, principaux facteurs de l’abondance scolaire.

La réalisation de cette structure socio-éducative, qui a été créée en tant qu’établissement de protection sociale en 2009, a nécessité une enveloppe budgétaire estimée à 3 MDH de la part de l’INDH (travaux et études) et 500.000 DH pour l’équipement.

Cette structure comprend plusieurs dépendances, dont des dortoirs, une cuisine, un réfectoire, une salle de lecture et des dépendances sportives, administratives et sanitaires.

D’une capacité d’accueil de 48 lits, cet établissement garantit aux bénéficiaires, garçons et filles, toutes les conditions d’une vie digne (hébergement, restauration, éducation, médicalisation), outre le suivi pédagogique et l’orientation sociale.

La “Maison des enfants Dakhla” bénéficie d’une subvention annuelle de l’Entraide nationale et d’une subvention de gestion de l’INDH, en plus de contributions de certains conseils élus et bienfaiteurs.

Elle accueille des bénéficiaires issus des collectivités rurales et de zones reculées, les catégories vulnérables et nécessiteuses et les orphelins, ainsi que les élèves ne disposant pas d’établissements d’enseignement à proximité de leur domicile.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la “Maison des enfants Dakhla”, Lahcen Yachou, a souligné que le but de l’établissement est de lutter contre la déperdition scolaire et d’offrir une panoplie de services au profit des bénéficiaires, notamment l’hébergement, la restauration et l’accompagnement et le suivi pédagogique des apprenants, ainsi que des activités parallèles tout au long de l’année.

De même, elle fournit des services sociaux et éducatifs nécessaires dans le cadre de l’INDH, au profit des élèves issus des villages éloignés et des familles vulnérables, dans le but de les aider à poursuivre leurs études et à obtenir les meilleurs résultats.

De son côté, le Chef de la Division de l’Action sociale (DAS) à la wilaya de Dakhla, Saleh Neffa a indiqué que la mise en place de cette structure s’inscrit dans le cadre des efforts consentis en matière de soutien éducatif à Dakhla Oued Eddahab, en particulier l’axe lié à la lutte contre la déperdition scolaire.

Cet établissement est supervisé chaque année par les autorités compétentes et locales dans la perspective de limiter la déperdition scolaire et permettre aux élèves vulnérables de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions.