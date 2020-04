Dakhla-Oued Eddahab: Le secteur de la santé prend à bras le corps la lutte contre le coronavirus

mercredi, 1 avril, 2020 à 16:02

Dakhla – La direction régionale de la Santé de Dakhla-Oued Eddahab a mis en place un plan proactif visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), à travers la mise en œuvre des mécanismes de suivi, de prise en charge et d’accompagnement.

Ce plan régional de vigilance et de lutte contre le coronavirus repose sur plusieurs axes, notamment la formation et la sensibilisation des professionnels de la santé, la prise en charge d’éventuels cas confirmés, le renforcement des points de contrôle, ainsi que l’accompagnement de la population.

La direction a aussi créé un comité qui veille au contrôle de la situation épidémiologique au niveau de la région, en mobilisant des ressources humaines et des équipements médicaux importants afin de détecter de manière précoce et de prendre en charge tous éventuels cas de contamination.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice régionale de la Santé à Dakhla Oued Eddahab, Salima Saâsaâ, a souligné que l’hôpital régional Hassan II de Dakhla a réservé 30 lits pour l’isolement médical, dont trois de réanimation et une unité d’isolement médicale à pression négative, équipés pour recevoir les éventuels cas d’infection au Covid-19.

Mme Saâsaâ a également noté qu’une unité mobile a été mise en place à l’entrée de la ville, où les passagers en provenance d’autres villes sont soumis à un contrôle sanitaire via une station thermique pour mesurer la température du corps.

Après avoir rassuré la population quant à la situation épidémiologique au niveau de la région, elle a indiqué que l’ensemble des cadres de santé sont mobilisés pour faire face à cette épidémie, appelant la population à rester chez elle et à respecter scrupuleusement les mesures préventives adoptées.

De son côté, le délégué provincial de la santé d’Oued-Eddahab, Issam Ahadi a fait savoir que, depuis le début de cette épidémie, des équipes médicales provinciales d’intervention rapide ont été mobilisées pour assurer le suivi à domicile d’éventuels cas de contamination.

Dans cette lignée, M. Ahadi a précisé que jusqu’à présent 6 personnes ont été admises au service d’isolement, ajoutant que les résultats de leurs analyses médicales était négatifs.

Il a salué l’engagement des cadres médicaux, para-médicaux et administratifs qui font preuve d’une implication sérieuse et d’une interaction positive avec les directives et instructions émises à cet égard par le ministère de la Santé.

Les ressources humaines de l’hôpital régional Hassan II de Dakhla viennent d’être renforcées avec la mobilisation d’un staff médical militaire qui veille, aux côtés de son homologue civil, à fournir à la population des prestations médicales de qualité.

Ce staff médical militaire se compose de 18 personnes, dont deux médecins généralistes, deux infirmiers, six aides-soignants et des assistants sociaux appartenant aux Forces armées royales, ce qui est de nature à permettre aux citoyens de bénéficier d’un meilleur accès aux différentes prestations médicales assurées au niveau de cet établissement de santé.