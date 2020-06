Dakhla: Rencontre sur les nouvelles mesures pour accélérer les procédures de demandes d’autorisations de construction

samedi, 13 juin, 2020 à 21:14

Dakhla- Les nouvelles mesures visant à accélérer les procédures de demandes d’autorisations de construction, de création des groupes d’habitations et de morcellements dans la région de Dakhla Oued-Eddahab ont été au centre des débats lors d’une rencontre tenue vendredi au siège de la wilaya.

Initiée en coordination avec la wilaya de la région, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des contenus du circulaire N 219/d, de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, en date du 15 mai 2020, indique un communiqué de l’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’Agence urbaine, Moulay M’hamed Hammou, a mis en évidence l’importance du secteur de l’urbanisme pour booster la dynamique économique de la région en ces circonstances exceptionnelles marquées par la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) et ses répercussions sur l’économie nationale en général et sur la cadence des chantiers de construction en particulier.

Un grand effort été aussi déployé pour la réalisation d’un inventaire complet des projets concernés par cette procédure qui seront examinés par les commissions compétentes, a-t-il poursuivi, soulignant le rôle majeur de la mise en œuvre des contenus de ce circulaire pour mettre en exergue les efforts consentis en vue de simplifier les procédures d’investissement pour faire du secteur de la construction un vecteur de développement économique dans la région.

Lors de cet exposé, M. Hammou a en outre présenté les contenus du circulaire conjoint de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et du ministre de l’Intérieur sous le numéro 19.09, relatif à l’octroi des permis de régularisation, jugeant nécessaire de les appliquer le plus tôt possible pour contribuer à la relance économique locale.

Il a également rappelé les contenus de l’arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, et du ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique (N° 338.20 publié le 21 janvier 2020) fixant les modalités de mise en œuvre des procédures de dématérialisation relatives au dépôt et à l’examen des demandes d’autorisation, des permis d’habiter et des certificats de conformité et de leur délivrance.

Ces dossiers seront traités par les commissions compétentes en vue de les réexaminer dès le début de la semaine prochaine, en coordination avec les professionnels.

Ont pris part à cette rencontre, les présidents des communes relevant de la province d’Oued Eddahab, les chefs des services d’urbanisme de ces collectivités territoriales et les chefs des services extérieurs, ainsi que les architectes du secteur privé au niveau de la région.