Dakhla: Rencontre sur la simplification des procédures et formalités administratives

samedi, 8 mai, 2021 à 20:22

Dakhla – Une rencontre sur les dispositions, principes généraux et objectifs de la loi n° 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives a eu lieu, vendredi, au siège de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab.

Au cours de cette cette réunion, l’accent a été mis sur l’amélioration des prestations fournies aux citoyens, l’actualisation et la simplification des procédures et formalités administratives, ainsi que le portail national des procédures et des formalités administratives.

En ouverture de cette rencontre, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, a souligné l’importance du chantier de simplification des procédures administratives, lancé conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, et en exécution du programme gouvernemental dans le domaine de la réforme de l’administration et de la consécration de la bonne gouvernance.

Il a également souligné que ce chantier royal constitue un nouveau pacte pour les décisions administratives et un prélude pour la simplification et la dématérialisation des mesures, en consolidant la confiance entre l’usager et l’administration, dans l’optique de répondre aux attentes des citoyens et de l’entreprise.

Ce texte de loi vise principalement à renforcer la relation entre l’administration et les usagers, à simplifier l’accès aux services administratifs publics et à améliorer le climat des affaires, a-t-il expliqué.

Dans ce sens, M. Benomar a appelé les différentes parties concernées à œuvrer sans relâche pour la réussite de ce chantier, à travers la mise en application saine et optimale des dispositions de la loi 55.19, afin d’atteindre les objectifs escomptés.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part les responsables des administrations, des services extérieurs et des collectivités territoriales, le secrétaire général de la wilaya, Moulay Ismail Haikal a présenté un exposé détaillé dans lequel il a passé en revue le contexte, les dispositions et le domaine d’application de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives.

Ce texte juridique a aussi apporté un ensemble de règles organisant les procédures et formalités liées aux décisions administratives, dans le sens d’un allégement des procédures au bénéfice du citoyen, des entreprises et de l’ensemble des composantes de la société, a-t-il noté.

Cette journée de communication ouvre la voie à une série de rencontres de sensibilisation et de formation sur les dispositions de cette loi, au profit des cadres et fonctionnaires des administrations et des collectivités territoriales, ainsi que des professionnels et acteurs de la société civile.