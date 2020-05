Dakhla: Saisie de plus de 271 kg de produits alimentaires impropres à la consommation depuis le début du Ramadan

jeudi, 21 mai, 2020 à 9:18

Dakhla – Plus de 271 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis par les services compétents au niveau de la province d’Oued Eddahab depuis le début du mois de Ramadan.

Cette quantité a été saisie durant des missions de contrôle effectuées dans 363 points de vente dans les marchés locaux et les commerces de proximité, selon des données fournies par la division des Affaires économiques et de la coordination à la wilaya de Dakhla.

Les produits alimentaires impropres à la consommation saisis concernent 115 Kg de viandes rouges, 45 Kg de viandes blanches et plus de 111 kg de produits alimentaires divers.

Ainsi, la commission mixte de contrôle de l’état d’approvisionnement, des prix et de la qualité a procédé, durant la même période, à la verbalisation de huit contrevenants, dont trois infractions relatives au défaut de présentation de facture et cinq pour défaut d’affichage des prix.

De même, deux mises en demeure ont été adressées par ladite commission qui a fait état aussi d’une fermeture pour manquement aux conditions d’hygiène et de la qualité.

Cette opération, souligne la même source, s’inscrit dans le cadre des efforts visant le suivi de l’approvisionnement des marchés locaux et le contrôle de la qualité et de la conformité des produits alimentaires vendus dans les commerces et les marchés de la province d’Oued Eddahab.

La commission poursuit également ses opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires au niveau des marchés locaux en vue de contrecarrer tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix qui peuvent impacter le pouvoir d’achat des citoyens.