Dakhla: Signature d’une convention de partenariat en faveur de l’impulsion de l’investissement touristique

samedi, 20 mars, 2021 à 21:38

Dakhla – Une convention de partenariat a été signée, samedi à Dakhla, portant sur l’impulsion de l’investissement touristique dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Cette convention a été signée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad et le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, lors d’une rencontre de communication avec les professionnels du tourisme et de l’artisanat.

Elle s’assigne pour objectifs la mutualisation des efforts dans le but d’attirer un investissement touristique de qualité et d’agir comme un levier de développement régional, dans la perspective de relever le défi de la durabilité des investissements touristiques dans la région.

L’accord tend également à simplifier les interventions des parties, tenant compte des nouvelles prérogatives du CRI et du repositionnement de la SMIT dans le cadre de la régionalisation avancée.

Dans ce cadre, le CRI de Dakhla-Oued Eddahab s’engage, en tant que centre d’impulsion économique de la région et de l’offre territoriale d’investissement à contribuer avec la SMIT à la mise en œuvre de la stratégie de développement, de promotion, d’encouragement et d’incitation à l’investissement touristique, à même de constituer une base de données relatives aux opportunités d’investissement touristiques pour la région.

Par le biais de cette convention, il s’engage aussi à accompagner les actions de la SMIT et ce, en assistant les investisseurs touristiques en tant que guichet unique, notamment les PME et TPME, dans le cadre de leurs démarches administratives, pour permettre à la SMIT d’interfacer sa plateforme digitale à la plateforme électronique dédiée à l’investissement au niveau régional.

Pour sa part, la SMIT s’engage, en tant qu’entité centrale en charge de la promotion de l’investissement touristique et de l’ingénierie touristique, de la recherche des ressources de financement en faveur du développement touristique à réaliser, avec l’appui du CRI, la stratégie de développement du produit touristique, de promotion d’encouragement de l’investissement touristique dans la région.

Dans ce sens, l’intervention de la SMIT aura pour objectif d’analyser les données issues de différentes sources, de réaliser des enquêtes permanentes sur la demande touristique et d’améliorer les statistiques administratives liées au tourisme à travers des ajouts et extensions d’indicateurs.

Ces actions permettront d’orienter les actions de promotion et d’incitation des investissements vers les projets à effet structurant pour la matérialisation du positionnement touristique requis, de maîtriser la ressource foncière et son affectation, de s’assurer de la valorisation touristique des ressources naturelles et culturelles à forte valeur ajoutée et de la prioriser vis-à-vis d’autres emplois moins valorisants et de garantir un développement touristique durable.

Il a été également convenu que la SMIT veillera à faciliter l’acte d’investissement, proposer des mécanismes permettant de susciter des investissements de qualité et préparer les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI), en vue de sélectionner les investisseurs touristiques potentiels porteurs de projets.