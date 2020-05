Dakhla: La valeur des débarquements de poissons atteint plus de 2,25 MMDH en 2019

mardi, 5 mai, 2020 à 16:47

Dakhla – Plus de 605,34 millions tonnes de poissons, d’une valeur globale d’environ 2,25 milliards de dirhams (MMDH), ont été débarqués en 2019 au port de Dakhla, selon des données fournies par la délégation des pêches maritimes.

Il s’agit d’une hausse de 0,82 % en valeur et 2,93 % en poids par rapport à 2018, année où le volume global des débarquements des produits de la pêche avait atteint environ 587,58 millions tonnes, pour une valeur de plus de 2,23 MMDH.

Le volume des sardines débarquées l’an dernier a enregistré un total de 200.000 T, avec des transactions s’élevant à 341 MDH.

D’après la même source, le nombre d’unités de pêche l’année dernière s’est situé à 3.521, dont 3.272 navires de pêche artisanale, 150 Palangriers, 75 sardiniers et 24 navires de pêche hauturière.

Le port de Dakhla, considéré comme le plus important au niveau national, contribue largement au processus de développement socio-économique de la région de Dakhla Oued-Eddahab. La production de la région en 2019 représente 47% de la production halieutique nationale et 34 % en valeur.

De même, la région dispose d’un potentiel halieutique de taille, représentant 65% du potentiel national exploitable, constitué de 80% de poissons pélagiques et de 20% de poissons démersales.

Le secteur de la pêche dans la région a bénéficié d’importantes infrastructures, dont deux ports et le 3ème en cours de construction, une halle au poisson, 6 villages de pêcheurs équipés par des halles aux poissons, un centre de qualification maritime et un centre régional de l’Institut national de recherche halieutique (INRH).

Il dispose également de 89 unités de congélation et de valorisation de produits de mer, dont trois unités d’expédition des crustacés vivants, quatre centres d’expédition des coquillages et une unité de production de la farine et de l’huile du poisson, ainsi que six fabriques de glace, 11 fermes aquacoles et une conserverie et cinq en cours de construction.