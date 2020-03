Dakhla: le wali de la région veille sur le bon déroulement de l’état d’urgence sanitaire

mardi, 24 mars, 2020 à 23:23

Dakhla – Le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a effectué, mardi, une tournée dans plusieurs quartiers de la ville, afin de veiller au respect strict et à la mise en application de l’état d’urgence sanitaire

Le wali, qui était accompagné de plusieurs responsables et représentants de l’autorité local et de Sûreté nationale, s’est rendu aux différents quartiers de la perle du Sud, en vue de superviser la mise en œuvre des mesures décidées par les pouvoirs publics et veiller au respect de l’état d’urgence sanitaire, entré en vigueur en fin de semaine dernière sur l’ensemble du territoire du Royaume.

A cette occasion, le wali et la délégation l’accompagnant ont constaté l’adhésion de la population à l’application ferme des consignes de l’état d’urgence sanitaire et de leur respect des mesures de restriction de la circulation et de confinement, en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, les autorités publiques de Dakhla ont intensifié leurs efforts dans l’ensemble des quartiers de la ville, le but étant de veiller à l’application effective et optimale des mesures visant à encadrer et contrôler la circulation, conformément aux consignes et mesures exigées par le ministère de l’Intérieur.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le ministère de l’Intérieur a décidé d’interdire les moyens de transport privés et publics entre les villes, à partir de samedi 21 mars à minuit.

Cette interdiction ne concerne pas le transport de marchandises et de produits de base, qui s’effectue dans des conditions normales et fluides de manière à satisfaire les besoins quotidiens des citoyens. Elle ne concerne pas non plus les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles prouvées par des documents délivrés par les administrations et les établissements.