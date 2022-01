Dar Taliba à Ksar Sghir, une structure en faveur de la scolarisation de la fille rurale

mercredi, 26 janvier, 2022 à 20:51

Ksar Sghir – L’ouverture de Dar Taliba (Maison de l’étudiante) dans la commune de Ksar Sghir, a contribué à opérer une transformation radicale en termes de scolarisation des filles rurales au niveau de la province de Fahs-Anjra.

Cette structure sociale, créée dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a permis aux filles des villages situés à proximité de Ksar Sghir de poursuivre leur scolarisation dans les cycles secondaires collégial et qualifiant, et à surmonter les difficultés liées à la distance entre les établissements scolaires et les agglomérations.

Au titre de l’année scolaire 2021-2022, plus de 80 filles bénéficient de Dar Taliba de Ksar Sghir, motivées par la détermination d’exceller et de mener un parcours scolaire brillant, afin d’obtenir des diplômes qui les aideront à avoir une carrière professionnelle à la hauteur de leurs ambitions.

Le président de l’association de protection sociale Dar Taliba Ksar Sghir, Mokhtar Laghmich, a souligné, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que cette structure, ouverte en 2010, accueille des jeunes filles issues de différents villages voisins et fournit des services de restauration, d’hébergement et de transport des bénéficiaires vers leurs domiciles, notant que cet établissement se distingue par le dévouement dont font preuve la direction et les cadres qui y exercent, le niveau des services fournis, ainsi que le suivi continu des autorités locales et des cadres de l’INDH.

S’agissant de l’impact social de cette structure, le président de l’association a indiqué que la fille rurale n’avait pas la possibilité de poursuivre sa scolarisation, en raison de la dispersion des agglomérations et de l’éloignement des établissements scolaires, relevant néanmoins que Dar Taliba a permis de dépasser ce problème, sachant que certaines bénéficiaires habitent à plus de 25 km des établissements d’enseignement secondaire collégial et qualifiant de Ksar Sghir.

L’association s’appuie sur des critères objectifs liés principalement à la précarité et à la situation des enfants orphelins, afin de déterminer la liste des bénéficiaires, a-t-il ajouté.

En plus de l’hébergement et de la restauration, considérés comme les principaux services fournis par cet établissement, l’administration s’est ouverte à d’autres services qui aident les jeunes filles à améliorer leur niveau d’apprentissage scolaire et à perfectionner leurs talents artistiques, culturels et techniques, tout en développant une personnalité qui puisse les aider dans leurs vies.

Grâce aux cadres administratifs et pédagogiques bénévoles de Dar Taliba, les jeunes filles bénéficient d’activités de soutien scolaire, ainsi que l’animation culturelle et artistique, à travers l’organisation de conférences de réflexion, de soirées culturelles et de cours de musique et d’informatique, tout en assurant la formation continue des cadres chargés de la gestion de cette structure.

Ainsi, Ibtissam Laghmich, élève en deuxième année du cycle secondaire collégial, et résidente à Dar Taliba, a estimé que les activités de soutien scolaire et d’animation culturelle, à l’instar du théâtre et de la poésie, lui ont permis d’améliorer son apprentissage, saluant le dévouement des cadres de cette structure.

Dans ce sens, M. Laghmich a expliqué que certaines des bénéficiaires de Dar Taliba ont obtenu des résultats prometteurs, et font même partie des premiers au niveau de la province de Fahs-Anjra et de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF), mettant en avant les efforts concertés des différents partenaires, notamment l’INDH, qui a poursuivi son appui et son accompagnement malgré la situation sanitaire, afin de faire de cet établissement un outil pour l’autonomisation des filles rurales.

Pour sa part, le chef de la division de l’action sociale (DAS), Mohamed Tasmet, a indiqué que l’INDH, depuis son lancement en 2005, affirme son engagement permanent en faveur du secteur de l’éducation et du renforcement des acquis réalisés, notamment en milieu rural, notant que Dar Taliba est un exemple parmi les projets de développement de qualité de l’Initiative, en vue d’appuyer le secteur de l’éducation et de l’enseignement en milieu rural dans la province.

Au cours de la troisième phase de l’INDH, un ensemble d’interventions et d’initiatives d’accompagnement ont été programmées, notamment dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, a-t-il poursuivi, relevant qu’une enveloppe budgétaire d’environ 28,6 millions de dirhams (MDH) a été allouée au soutien des projets d’éducation et de formation, en faveur de plus de 52.000 bénéficiaires.

Grâce à cette enveloppe, 30 projets ont été financés, portant principalement sur l’appui aux Dar Talib et Dar Taliba, le renforcement de la flotte de transport scolaire dans la province, l’encouragement de la scolarisation et l’enseignement préscolaire, la diminution du taux de déperdition scolaire et la programmation d’un ensemble de projets relatifs aux cours de soutien et de renforcement en langues et en mathématiques, en plus de l’initiative royale “un million de cartables”, a-t-il noté, faisant savoir que ces interventions ont contribué à l’amélioration des indicateurs de l’éducation et de la formation au niveau de la province de Fahs-Anjra.

Depuis son inauguration en 2010, Dar Taliba à Ksar Sghir a constitué un lieu de savoir permettant à des centaines de filles rurales d’avoir un parcours scolaire et professionnel prometteur, en vue de réaliser le changement escompté au niveau de la province de Fahs-Anjra.