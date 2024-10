Dar Taliba Oulad Tayeb, quand l’INDH continue sa lutte contre la déperdition scolaire de la fille rurale

mercredi, 9 octobre, 2024 à 10:51

Fès – Dar Taliba d’Oulad Tayeb, une commune relevant de la préfecture de Fès, est l’une des illustrations des efforts que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) déploie, depuis son lancement, pour la promotion de la scolarisation des filles et la lutte contre la déperdition scolaire dans le monde rural.

Des années durant, cet établissement a assuré abris, nourriture et transport au profit des filles issues du milieu rural au niveau de la commune d’Oulad Tayeb et des localités voisines, en leur permettant de poursuivre leurs études et échapper à l’abandon scolaire, que l’INDH œuvre à combattre en créant les conditions nécessaires d’apprentissage et de prise en charge.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association en charge de la gestion de Dar Taliba et le transport scolaire, Chraiti Mbark a indiqué que cette structure, créé dans le cadre de l’INDH lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, a été mise en place pour lutter contre le décrochage scolaire parmi les filles rurales, d’autant plus, a-t-il fait savoir, que la commune enregistrait de par le passé un taux élevé d’abandon en raison de l’éloignement des collèges.

Cet établissement, dotée d’une capacité d’accueil de 64 filles, a réussi à encourager les filles issus de la campagne à continuer les études avec des résultats très encourageants, a-t-il relevé, ajoutant que Dar Taliba d’Oulad Tayeb a accumulé des acquis sur les plans du nombre des bénéficiaires, de la gestion et d’impact sur la population locale.

Pour Youssef Badr, chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture de Fès, Dar Taliba d’Oulad Tayeb fait partie de quatre établissements similaires réalisés dans le cadre de l’INDH au niveau du territoire de la préfecture de Fès pour améliorer les conditions de scolarisation de la fille rurale.

L’INDH a construit, équipé et contribue à la gestion de Dar Taliba d’Oulad Tayeb à l’instar de trois autres foyers se trouvant au niveau de la préfecture, a-t-il souligné, ajoutant qu’elle assure les services du logement, la nourriture et le transport scolaire outre le soutien scolaire au profit des filles hébergées.

Le Comité préfectoral du développement humain (CPDH) a acquis, par ailleurs, cinq bus de transport scolaire pour renforcer le parc dont dispose cet établissement à la faveur de la contribution des autres partenaires, a-t-il dit, ajoutant que des centaines de filles rurales bénéficient du transport scolaire au niveau de cette commune.

Dar Taliba Oulad Tayeb a été réalisé dans le cadre du quatrième programme de l’INDH “Impulsion au capital humain des générations montantes”, lequel vise à promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie, en s’appuyant sur une démarche volontariste et proactive afin de contrecarrer les principales barrières au développement humain, en agissant sur deux composantes.

L’INDH œuvre avec les différents intervenants pour améliorer la qualité du système éducatif, et partant réduire le décrochage scolaire. Elle concentre ses efforts autour d’actions ciblées et réfléchies dédiées aux élèves en situation difficile, relevant des zones rurales et des quartiers urbains défavorisés, et ce, en s’appuyant sur des partenaires expérimentés de la société civile.