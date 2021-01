“Dar Tilmid Ouiouane”, une belle illustration de l’action de l’INDH en matière de scolarisation

vendredi, 22 janvier, 2021 à 14:16

-Par : Mohammed Hamiddouche-

Ouiouane (Province de Khénifra) – S’il y a un projet qui illustre au mieux l’engagement et l’action de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur de la scolarisation dans les zones reculées de la province de Khénifra, c’est bel et bien celui de ”Dar Tilmid Ouiouane” qui accueille chaque année plus de 80 élèves de la commune rurale d’Oum Er Rbia dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Réalisé en 2012 par l’INDH dans la localité de Ouiouane, située sur les hauteurs du Moyen Atlas à 1.400 mètres d’altitude et à plus de 66 km de la ville de Khénifra, ce projet traduit de la meilleure façon qui soit l’apport indéniable et de plus en plus croissant de l’INDH en matière de scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural.

”Dar Tilmid Ouiouane” est une structure à vocation sociale de 1.400 mètres carrés qui accueille chaque année, et ce, depuis sa mise en service il y a plus de neuf ans, une centaine d’élèves issus des zones montagneuses.

Son principal objectif est d’assurer aux élèves qui y résident, les meilleures conditions d’accueil et d’hébergement afin qu’ils puissent continuer à fréquenter les bancs de l’école et terminer entièrement le cycle de l’enseignement primaire.

Au sein de cette structure, qui dispose de deux dortoirs pour garçons et filles d’une capacité d’accueil de 40 enfants chacun, les enfants bénéficient gracieusement d’un hébergement et d’une alimentation de qualité ainsi que d’un encadrement et d’un suivi éducatif et scolaire assuré par un staff administratif et pédagogique de 14 personnes.

Les services que propose ”Dar Tilmid Ouiouane” ont été élargis en 2019 au transport scolaire avec la réception d’un bus flambant neuf, offert par l’INDH dans le cadre de son quatrième programme relatif à Impulsion du capital humain des générations montantes.

Ainsi, les élèves non résidents de ”Dar Tilmid de Ouiouane” qui fréquentent l’école communale de cette localité, profitent quotidiennement du transport scolaire sur un trajet de près de 20 km.

Cette année, ils sont quelque 46 élèves qui bénéficient gratuitement du service navette aller-retour sur un trajet de 9 km en direction de Ain Leuh et de 8 km en direction des sources d’Oum Er-Rbia.

Dans une déclaration à la MAP, Hasna (10 ans), résidente à ”Dar Tilmid de Ouiouane”, a indiqué qu’elle jouit de toute l’attention et de toute la bienveillance au sein de cette structure sans laquelle il lui serait probablement impossible de poursuivre sa scolarité.

”Je suis résidente à Dar Tilmid Ouiouane. Celle-ci m’assure l’hébergement et également le transport de mon domicile à l’école et inversement deux fois par semaine”, a-t-elle dit, ajoutant qu’avant la mise en place de cet internat, les enfants de son village parcouraient 15 km à pied pour se rendre à l’école communale la plus proche.

Et ce n’était pas toujours évident, surtout en hiver où le mercure affiche des températures négatives et où la neige couvre totalement le chemin, a-t-elle signalé.

Dans une déclaration similaire, Mme Boumkhaled Majda, chargée du suivi des projets d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’INDH au sein de la préfecture de Khénifra, a affirmé que le but derrière la création de ”Dar Tilmid Ouiouane” est de remédier au problème dont souffrent une grande partie des régions rurales isolées à savoir la dispersion de la population qui complique la scolarisation des enfants et qui constitue un réel frein à la scolarité.

Elle a en outre relevé que cette structure, qui compte une cuisine, une cantine, une salle multi-activités et un mini terrain de sport, a été réalisée dans le cadre du Programme de lutte contre la précarité de l’INDH (Phase II) pour un investissement de plus de 2,46 millions de dirhams.

Ce programme, a fait savoir Mme Boumkhaled, vise à lutter contre l’abandon scolaire, encourager la scolarité et réunir les conditions nécessaires à la réussite scolaire.

De son côté, Mohamed Abahman, président de l’Association Atlas Ouiouane pour le développement, en charge de la gestion de ”Dar Tilmid Ouiouane”, a assuré que les objectifs ayant motivé la création de cette structure à caractère socio-éducatif ont été pleinement atteints, notant que grâce à la stabilité dont jouissent les résidents, le taux de déperdition scolaire dans la région a nettement fléchi par rapport à son niveau d’avant.

”Dar Tilmid de Ouiouane héberge actuellement 85 élèves âgés entre 6 et 12 ans. Grâce à cette structure, ces enfants ne subissent plus le désagrément des déplacements difficiles entre l’école et leurs domiciles, ce qui se répercute positivement sur leurs résultats scolaires”, a-t-il souligné.

Pour pouvoir mener à bien cette mission, l’Association Atlas Ouiouane, créée en 2005, bénéficie d’une subvention annuelle de 120.000 dirhams de la part de l’INDH ainsi que du soutien de plusieurs partenaires notamment la Délégation provinciale de l’Entraide nationale et la Direction provinciale de l’Education nationale, la région de Béni Mellal-Khénifra et le Conseil provincial de Khénifra.