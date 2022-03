Darâa-Tafilalet: Vers la création de 150 clubs de l’éducation à la citoyenneté

vendredi, 18 mars, 2022 à 10:59

Errachidia – La commission régionale des droits de l’Homme de la région (CRDH) Darâa-Tafilalet envisage de créer 150 clubs de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme dans les établissements scolaires.

Cette annonce a été faite jeudi à Errachidia à l’occasion du lancement des rencontres provinciales sur les clubs de la citoyenneté et aux droits de l’Homme dans les établissements scolaires qui se poursuivront jusqu’au 24 mars courant.

Organisées en coordination avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région Darâa-Tafilalet, ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’action de la CRDH Darâa-Tafilalet au titre de l’année 2022.

L’objectif visé à travers la création de ces clubs est de participer à l’animation de la vie scolaire au sein des établissements d’enseignement et ancrer la culture de la citoyenneté chez les générations montantes par le biais de l’exercice des droits et le respect des engagements par rapport à la communauté.

La mise en place des clubs de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme dans les établissements scolaires contribue à renforcer le patriotisme et le sentiment d’appartenance à la nation chez les élèves et permet également une grande prise de conscience des droits économiques, sociaux et culturels, a indiqué la CRDH Darâa-Tafilalet.

Elle a également fait savoir qu’elle entend renforcer et promouvoir la culture des droits de l’Homme dans le milieu scolaire à travers la formation des coordinateurs des clubs de l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme.

Ces rencontres provinciales auront lieu à Erfoud (province d’Errachidia), et dans les communes de Boumia (province de Midelt), de Taznakht (province de Ouarzazate), d’Agdez (province de Zagora) et de Boumalne Dades (province de Tinghir).