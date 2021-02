Dcheira El Jihadia: Ouverture d’une enquête suite à la vaccination anti-Covid d’une femme d’une manière frauduleuse (communiqué)

mardi, 16 février, 2021 à 23:07

L’Alliance marocaine des journalistes sportifs a condamné dans les termes les plus forts “l’attaque abjecte et attentatoire” de la chaîne algérienne “Echourouk” au peuple marocain et à SM le Roi, symbole de l’unité et de la souveraineté du Royaume du Maroc.