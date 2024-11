Débat à Casablanca sur les moyens de valoriser la fonction culturelle de l’école publique

vendredi, 1 novembre, 2024 à 13:08

Casablanca – Le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz a tenu jeudi à Casablanca une réunion de concertation avec les représentants de la Commission permanente des services sociaux, culturels et de l’ouverture des établissements d’éducation et de formation sur leur environnement, consacrée à l’examen des moyens de valoriser la fonction culturelle de l’école publique.

Inscrite dans le cadre du programme de visites de terrain périodiques de cette commission relevant du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), dans les établissements scolaires et des rencontres avec les décideurs locaux, cette réunion vise à engager le débat avec les acteurs de la culture dans la région en vue de réfléchir ensemble sur les moyens de consolider la fonction culturelle de l’école publique et aussi d’évaluer le succès de cette démarche dans les classes.

Dans une intervention, M. Maâzouz a d’emblée souligné l’importance pédagogique et éducative de la culture dans l’école publique, notant que cette rencontre est l’occasion de mettre en lumière les réalisations de son Conseil dans les domaines de l’enseignement et de la culture dans la région ainsi que les contributions du CSEFRS sur le chemin de la réforme du système éducatif.

Une réforme qui passe nécessairement par la promotion d’un système éducatif et culturel en faveur d’une école publique qui promeut le savoir, l’éthique ainsi que le brassage culturel, une école aussi qui joue véritablement son rôle d’ascenseur social et contribue au développement du pays en fournissant des compétences, a-t-il affirmé, avant d’ajouter que la valorisation de la fonction culturelle de l’école publique exige une implication citoyenne de tous dans l’élaboration d’une vision prospective fondée sur une stratégie sociétale clairement définie et qui prend en compte les réalités du pays ainsi que sa diversité culturelle.

Relevant le constat selon lequel l’ouverture de l’école sur les cultures et les langues renforce la personnalité de l’apprenant, il a révélé que le Conseil de la région de Casablanca-Settat consacre un budget de plus de 675 millions de dirhams à la promotion de l’animation culturelle ainsi que la préservation du patrimoine et sa valorisation.

Il a aussi fait savoir que la région, en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation, a mobilisé plus de quatre milliards de dirhams en faveur de la mise à niveau des infrastructures scolaires durant la période 2022-2027, évoquant, par ailleurs, les partenariats avec les établissements universitaires dans le domaine de la recherche et de la création des entreprises.

Pour sa part, Noureddine Akouri, membre du CSEFRS et également coordinateur au sein de ladite commission, a indiqué que le challenge de la valorisation de la fonction culturelle de l’école publique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions contenues dans la constitution qui souligne l’importance de la culture dans la promotion de l’identité marocaine en consolidant l’attachement aux constantes nationales et en promouvant l’ouverture aux autres cultures et aux valeurs universelles.

Et d’ajouter que cette réunion de concertation est l’occasion pour les acteurs dans le domaine de l’éducation et de la formation de réfléchir de vive voix sur les moyens nécessaires à la valorisation de la culture au sein de l’école publique, un volet incontournable sur le chemin de la réforme du système de l’éducation et de la formation, la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 ainsi que les objectifs de la stratégie de réforme 2015-2030.

Tout en soulignant l’importance des réunions de concertation avec les décideurs locaux pour découvrir les expériences et les bonnes pratiques en faveur de la valorisation de la fonction culturelle de l’école publique et aussi identifier les contraintes posées sur ce registre, il a passé en revue les missions de la Commission permanente des services sociaux, culturels et de l’ouverture des établissements d’éducation et de formation sur leur environnement, entre autres, la définition des conditions de succès et de durabilité des initiatives en faveur de la consolidation de la fonction culturelle de l’école.

Les autres intervenants ont, tour à tour, mis en avant l’importance cruciale de promouvoir les activités culturelles et artistiques dans les établissements scolaires pour former une génération intelligente et ouverte sur le monde, tout en restant solidement attachée aux constantes nationales et aussi fortement engagée en faveur du développement durable et de la cohabitation culturelle.

Ils ont également mis le doigt sur les contraintes persistantes et les faiblesses sur le plan de l’animation culturelle dans les établissements scolaires ainsi que l’encadrement.

A noter enfin qu’un exposé a été présenté à cette occasion sur les réalisations du Conseil de la région de Casablanca-Settat dans les domaines de l’éducation et de la culture et ce, dans le cadre de son plan de développement 2022-2027.