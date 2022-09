Débat à l’UEM de Fès sur la science politique dans la région euro-méditerranéenne

vendredi, 16 septembre, 2022 à 18:01

Fès – Une conférence internationale sous le thème “L’interface de la science-politique dans la région euro-méditerranéenne”, a été organisée vendredi à Fès, avec la participation d’une pléiade de chercheurs universitaires et d’experts marocains et étrangers.

Initiée par l’Université Euromed de Fès (UEMF), l’Union pour la Méditerranée (UpM), et l’Université Euro-Méditerranéenne (EMUNI) en Slovénie, cette rencontre a pour objectif le renforcement du mouvement régional euro-méditerranéen à travers l’importance du dialogue et des conseils science-politique, et le partage des connaissances sur les exigences et les défis de l’interface science-politique.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le président de l’Université Euromed de Fès, Mustapha Bousmina a mis en valeur l’importance des événements para-universitaires et les activités académiques et culturelles initiés à l’occasion du lancement de la nouvelle saison universitaire, tout en passant en revue l’interconnexion entre la science et la gouvernance.

“La science a une méthodologie et une façon de faire”, a-t-il dit, tout en soulignant l’impérieuse nécessité pour les décideurs de prendre des actions basées sur la science.

Mettant l’accent sur le changement climatique, M. Bousmina a fait savoir que l’Afrique est très impactée en termes notamment de la rareté des ressources en eau, de la faune et de la flore et de la sécurité alimentaire.

Le président de l’UEMF a tenu à préciser que toutes ces thématiques “doivent être prises au sérieux” avec une méthodologie où la science apporte quelque chose dans la prise de décision.

De son côté, l’ambassadeur Alvaro Albacete Perea, secrétaire général chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à l’UpM, a abordé la relation entre la science et la politique, tout en estimant nécessaire de mettre à profit les sciences pour relever les défis de la robotique et des changements climatiques ainsi que ceux de l’usage des nouvelles technologies.

“Aucune décision politique ne peut être prise si elle n’a pas une base scientifique”, a-t-il insisté.

Pour sa part, le président de l’Université Euro-Méditerranéenne – Slovénie, Abdelhamid El-Zoheiry, a mis en relief l’importance de la thématique retenue pour cette conférence, tout en émettant le souhait de voir cette rencontre internationale déboucher sur des actions concrètes.