Débat à Meknès sur la vulnérabilité de l’agriculture aux changements climatiques

mardi, 13 juillet, 2021 à 18:45

Meknès – Des chercheurs et professionnels se sont réunis, mardi à Meknès, pour débattre de la vulnérabilité aux changements climatiques de l’agriculture, au Maroc et ailleurs, et des moyens à mettre en œuvre pour renforcer sa résilience de façon durable.