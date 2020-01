Débats à Rabat sur les moyens d’adopter un mode de vie sain chez les Marocains

samedi, 18 janvier, 2020 à 19:03

Rabat – Les moyens d’adopter un mode de vie sain chez les Marocains de sorte à lutter efficacement contre les Maladies non transmissibles (MNT) ont dominé, vendredi à Rabat, les débats des 3èmes journées de l’Association marocaine pour la promotion d’un mode de vie sain et la lutte contre l’obésité “AVieSaine”.

Cette rencontre organisée sous l’égide du ministère de la Santé vise à favoriser les actions de sensibilisation pour la réduction de la morbidité et la mortalité dues au surpoids, à l’obésité et aux MNT, particulièrement les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les affections respiratoires chroniques, les maladies mentales et addictives