Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la région de l’Oriental

vendredi, 29 janvier, 2021 à 9:12

Oujda – La campagne de vaccination contre le virus de la Covid-19 a démarré, jeudi soir, au niveau de la région de l’Oriental dans un climat de mobilisation et dans le respect des gestes barrières et des mesures de prévention.

Le début de cette vaste opération de vaccination dans l’Oriental a eu lieu à l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de Santé (ISTIS) d’Oujda où des professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans ont été vaccinés.

Quelque 43 centres de vaccination ont été aménagés pour la première phase de cette campagne au niveau de cette région. Ils sont répartis entre la préfecture d’Oujda-Angad avec six centres, et les provinces de Berkane (5), Nador (7), Driouch (3), Guercif (4), Taourirt (6), Jerada (6) et Figuig (6).

Dans une déclaration à la presse, le Directeur régional de la Santé, Dr Abdelmalek Koualla, qui a reçu à cette occasion la première dose du vaccin, a mis l’accent sur l’importance de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19 qui a été lancée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Il a souligné dans ce sens que cette campagne a pour objectif d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain afin de mettre fin à la propagation du virus, notant que tous les citoyens de 17 ans et plus vont en bénéficier.

M. Koualla a rappelé par la même occasion que cette campagne nationale qui se déroulera de façon progressive, concernera dans sa première phase les professionnels de santé, les autorités locales, les forces de l’ordre, les enseignants et la population dont l’âge dépasse les 75 ans.

De son côté, le Directeur du Centre hospitalier régional d’Oujda, Dr Khaldi Mohamed a relevé que cette campagne vient compléter les différentes mesures prises par le Royaume pour contenir la propagation de la Covid-19 et favoriser l’aboutissement à une immunité collective, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Dans la région de l’Oriental, a-t-il encore ajouté, les staffs médicaux et paramédicaux sont fortement mobilisés pour réussir cette campagne de vaccination contre le coronavirus, et ce dans le respect du délai et des critères de priorisation établis par le ministère de la Santé.

Selon le ministère de la Santé, les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégories ciblées peuvent obtenir un rendez-vous de vaccination et avoir des informations sur le centre de vaccination en consultant le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le numéro gratuit 1717.

Le ministère insiste sur la nécessité de continuer à se conformer, pendant l’opération de vaccination, aux mesures de prévention, dont le port des masques de protection, la distanciation physique et les règles d’hygiène.

A rappeler que conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens.