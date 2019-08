Début vendredi des vols retour vers le Royaume des pèlerins marocains

jeudi, 15 août, 2019 à 11:47

La Mecque – Les pèlerins marocains qui ont achevé mercredi les rites du hajj, vont regagner le Royaume à partir de vendredi prochain, apprend-on auprès de la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage.

Le premier groupe des pèlerins marocains qui vont faire le retour au Maroc sera réparti en trois vols, le premier à destination de Rabat alors que les deux autres mettront le cap sur Casablanca, précise la même source.

Les pèlerins non précipités auraient terminé ce mercredi le Hajj, après avoir procédé à la lapidation de Satan à Mina, lors du dernier jour du tachriq, avant d’accomplir le tawaf d’adieu à La Mecque.

Le secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Ouheli, qui conduit la délégation officielle marocaine aux Lieux-Saint de l’Islam, avait assuré que les pèlerins marocains ont accompli les rites du hajj en toute quiétude et sérénité et dans des conditions très normales.

Le nombre des pèlerins marocains cette année est estimé à environ 32.000 pèlerins, dont 22.000 de l’organisation officielle et 10.000 inscrits dans les agences de voyage.

Selon les autorités saoudiennes, le nombre des pèlerins au titre du Hajj 1440 aurait atteint 2.489.406, dont 1.855.000 pèlerins de l’étranger.