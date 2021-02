Le décès de El Fahim Mohamed Sallem Ben mbarek est dû à un accident sur la route reliant Tarfaya à Laâyoune (Procureur)

samedi, 6 février, 2021 à 21:38

Rabat – En réaction à certaines fausses informations véhiculées au sujet des circonstances du décès de El Fahim Mohamed Sallem Ben mbarek, le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune annonce que le défunt a succombé à ses blessures suite à un accident dont il a été victime la nuit du 15/01/2021 vers 23h00 sur la route nationale N°1 reliant Tanger à Lagouira à Knidlef au niveau de la commune et caïdat Douara -cercle de Daoura-El Hagounia (province de Tarfaya).

Dans un communiqué, le procureur général du Roi précise que le défunt a été percuté par un véhicule en provenance de Tarfaya et à destination de Laâyoune, précisant que le conducteur du véhicule est resté sur les lieux de l’accident jusqu’à l’arrivée des services de la gendarmerie royale.

Après avoir fait le constat de l’accident, les services de la gendarmerie royale ont entamé les procédures de constatation et d’investigations sur les circonstances de cet accident et établi un procès à ce sujet sur la base duquel le conducteur a été déféré devant le parquet près le tribunal de première instance de Laâyoune en date du 03/02/2021 qui a décidé de le poursuivre et soumettre son dossier au tribunal pour trancher conformément à la loi, selon le communiqué.

A rappeler que la victime ne portait au moment de l’accident aucun document permettant de l’identifier ce qui a amené les services de la gendarmerie royale au centre Daoura qui ont établi le procès de l’accident à charger les parties compétentes à prélever et analyser les empreintes, ajoute la même source, précisant que les résultats de prélèvement des empreintes ont été communiqués le 05/02/2021 ce qui a permis d’identifier la victime El Fahim Mohamed Sallem Ben mbarek.

Les informations véhiculées, qui sont contraires à ces faits, sont dénuées de tout fondement, conclut la même source.