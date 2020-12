Décès de l’ancien ministre et dirigeant istiqlalien Mohamed Louafa

dimanche, 27 décembre, 2020 à 0:06

Une convention de partenariat a été signée, samedi à Guelmim, entre l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun et le Conseil régional en vue de créer une Cité des métiers et des compétences (CMC), d’un montant de 125 millions de dirhams (MDH).