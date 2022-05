Décès de l’ancien ministre Lahcen Sekkouri

mardi, 3 mai, 2022 à 11:38

Rabat – L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Lahcen Sekkouri est décédé, mardi à Rabat, des suites d’une maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Né en 1952 à Ain Cheggag (Sefrou), feu Sekkouri a occupé plusieurs fonctions dans différents départements notamment au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, au ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire et au ministère de l’Intérieur.

Membre de la Chambre des représentants lors de la précédente législature, feu Sekkouri était également Consul général du Royaume du Maroc à Renne (France).

Lauréat de l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENA), feu Sekkouri était membre du bureau politique du Mouvement Populaire (MP). Il a participé à plusieurs études et projets de réforme d’envergure dont notamment l’élaboration des propositions du MP sur la régionalisation avancée et la Constitution de 2011.