Décès de l’islamologue et chercheur Abdellah Cherif Ouazzani

dimanche, 3 juillet, 2022 à 19:23

Rabat – L’islamologue et chercheur en pensée islamique Abdellah Cherif Ouazzani est décédé, dimanche à Casablanca, a-t-on appris auprès de ses proches.

Considéré comme l’un des plus éminents érudits et chercheurs en pensée islamique, feu Cherif Ouazzani a travaillé comme enseignant à l’Université Mohammed V de Rabat, ainsi que dans plusieurs universités et instituts du Royaume.

Le regretté était le producteur et présentateur de l’émission “Anwar al-Islam” sur la chaîne d’information marocaine en continu (M24) et RIM Radio de l’Agence Maghreb Arabe Presse.

Le défunt est l’auteur de plusieurs publications, notamment «La zouiya Ouzaniya à Fès, ses penseurs et ses caractéristiques» en 2009, «Pourquoi nous réjouissons-nous du Prophète, paix et salut sur lui” (livre collectif) 2013 et «l’Islam en otage”, en 2021.

Feu Abdellah Cherif Ouazzani a également contribué à de nombreux articles de presse nationaux et internationaux, sous forme d’interviews à la télévision et à la radio, et par des écrits sur des journaux et des sites Web.

Polyglotte, le regretté chercheur a animé de nombreuses conférences au Maroc et à l’étranger et des émissions sur des radios nationaux et participé à plusieurs conférences sur le dialogue interreligieux aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.