Aucune décision de fermeture d’espaces commerciaux à partir de vendredi jusqu’à lundi n’a été prise (mise au point)

jeudi, 9 avril, 2020 à 16:53

Rabat – Aucune décision de fermeture d’espaces commerciaux à partir de vendredi à 12h jusqu’à lundi n’a été prise, a indiqué jeudi le ministère de l’Intérieur.

Dans une mise au point, le ministère relève que des posts, messages et séquences vidéo ont été publiés sur les applications de messagerie instantanée et les réseaux sociaux selon lesquels il sera procédé à la fermeture de tous les espaces commerciaux et de vente de denrées alimentaires à partir de vendredi à 12H jusqu’à lundi.

Pour éclairer l’opinion publique nationale, le ministère de l’Intérieur souligne qu’aucune décision de ce genre n’a été prise, ajoutant qu’il n’y a aucun changement dans les horaires de travail de l’ensemble des activités commerciales qui continueront à offrir leurs services et produits aux citoyens durant la période de l’état d’urgence sanitaire.