Décision US sur le Sahara: La famille de la Résistance de Guelmim-Oued Noun salue une diplomatie royale clairvoyante

samedi, 12 décembre, 2020 à 23:06

Al Mahbas (province d’Assa-Zag) – La famille des anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération dans la région de Guelmim-Oued Noun a salué, samedi dans la commune d’Al Mahbas (province d’Assa Zag), la diplomatie royale clairvoyante qui a abouti à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Dans un communiqué lu à l’issue d’une rencontre de ses représentants à Guelmim, Sidi Ifni Tan-Tan et Assa-Zag, la famille de la Résistance a fait part de sa fierté de la diplomatie sage et perspicace menée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, comme en témoigne le soutien africain, arabe et international croissant à l’intégrité territoriale du Royaume.

Cet effort a été couronné par la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et l’ouverture prévue d’un consulat US à Dakhla, ont-ils noté.

En outre, les anciens résistants et membres de l’Armée de libération ont loué l’intervention rapide et pacifique des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, afin de sécuriser la circulation des biens et des personnes à travers le passage d’El Guerguerat.

Ils ont aussi salué la position ferme et résolue de SM le Roi face à toutes les violations qui menacent la sécurité et la stabilité du Royaume dans les provinces du sud, tout en exprimant leur mobilisation continue pour mettre un terme aux provocations et agissements des milices séparatistes.

A cet égard, la famille de la Résistance a condamné les agressions odieuses du “polisario” contre des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger lors des rassemblements organisés par les MRE en soutien de l’intégrité territoriale du Royaume.

Elle a également réitéré son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, soulignant son soutien inconditionnel à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que seule et unique solution pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain.