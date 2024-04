Déclamation du Saint Coran : les lauréats d’un concours de l’Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles dévoilés

mercredi, 3 avril, 2024 à 21:44

Le ministre de l’Éducation Nationale du Préscolaire et des Sports (MNPES), Chakib Benmoussa, a présidé, mercredi à Rabat, les cérémonies de signature de contrats de performance entre le ministère et les Académies régionales d’Education et de Formation (AREF) pour accompagner la mise en œuvre de la Feuille de Route 2022-2026, dont l’une des conditions de réussite est une nouvelle gouvernance centrée sur l’impact et les résultats sur les élèves.