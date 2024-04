Déclaration des nouveaux nés : la CMR dispense les retraités de toute démarche administrative

Rabat – La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a annoncé, jeudi, avoir dispensé les retraités de toute démarche administrative au sujet de la déclaration de leurs nouveaux nés pour bénéficier des allocations familiales.

“La Caisse Marocaine des Retraites informe tous les bénéficiaires des pensions de retraite qu’ils ne sont plus tenus de déclarer leurs nouveaux nés pour bénéficier des allocations familiales et que leurs situations seront automatiquement mises à jour par échanges électroniques des données avec les services de l’état civil relevant du ministère de l’Intérieur”, indique un communiqué de la Caisse.

D’après la même source, cette initiative est le fruit d’une collaboration continue entre la CMR et ses partenaires institutionnels dans l’objectif de digitaliser et de simplifier les démarches administratives et améliorer les services rendus aux usagers.