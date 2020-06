Déconfinée, la population Meknassie reprend goût à la vie

jeudi, 11 juin, 2020 à 20:38

Meknès- Classée en zone 1 aux côtés des provinces et préfectures où la situation épidémiologique est ‘’presque totalement maîtrisée’’, Meknès vit son premier jour de déconfinement, et sa population commence à reprendre goût à la vie après de longues semaines d’attente.

Dès les premières heures de ce jeudi, les places publiques et les jardins de la ville ont commencé à retrouver leur public, notamment les enfants, qui comptaient les jours pour pouvoir sortir et renouer avec la liberté de mouvement et leurs aires de jeu, mais aussi retrouver leurs amis, dans le respect total des mesures de distanciation et de précaution imposées par les autorités compétentes.

“Je suis très heureuse aujourd’hui de pouvoir ramener mes enfants au parc après de longues semaines de confinement, visant à enrayer la pandémie de Coronavirus”, a indiqué à la MAP, Fatima Ezzahra Lhihi, une citoyenne de Meknès, ajoutant que le déconfinement ne doit en aucun cas “nous faire oublier que le virus est toujours là, d’où la nécessité de respecter les mesures d’hygiène et de santé en vigueur”.

Les épris du sport en plein air n’ont pas raté l’occasion pour reprendre leurs activités préférées dans différents espaces verts de la ville, pour retrouver la forme physique mais aussi le morale.

Ils ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur joie de pouvoir pratiquer du sport à nouveau, après des semaines de confinement et d’inactivité, à cause de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour enrayer la propagation du Coronavirus.

A Meknès, les habitants ont repris également le chemin des magasins et des marchés tout en continuant à se conformer aux mesures sanitaires.

A Fès voisine, qui fait partie de la zone 2, où ‘’la situation est partiellement contrôlée’’, les habitants devront, eux, prendre leur mal en patience et attendre de jours meilleurs, étant donné que leur zone bénéficie d’un allégement des mesures de confinement de moindre ampleur.

Certains ont formé le souhait de voir leur ville intégrer bientôt la zone déconfinée et la vie reprendre son cours normal, surtout que les enfants n’en peuvent plus et veulent sortir se promener et jouer comme par le passé.

Les régions du Royaume ont été classées en deux zones en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique : Une première zone où la situation est maîtrisée presque totalement (59 préfectures et provinces) et une deuxième zone où la situation est partiellement contrôlée (16 provinces et préfectures).

Ces critères ont été pris en considération dans le déconfinement progressif d’une manière différenciée entre les deux zones. 80 pc des préfectures et provinces forment la zone d’assouplissement no 1, soit 95 pc du territoire national et 61 pc de la population du Maroc.

Évoquant les avantages de ce déconfinement progressif, le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a mis l’accent, au parlement, sur la relance dans les deux zones des activités commerciales, notamment celles autorisées durant la période de la propagation du virus, ainsi que la reprise des activités industrielles, d’artisanat, des professions libérales et de proximité, à l’exception de celles exclues.