Le déconfinement ne peut être que progressif et régional, selon la situation épidémiologique dans chaque région (conférence)

jeudi, 11 juin, 2020 à 21:18

Rabat – Comme partout ailleurs dans le monde, le déconfinement au Maroc ne peut être que progressif et régional, en tenant compte de la situation épidémiologique dans chaque région, ont affirmé les participants à une conférence virtuelle autour des moyens de réussite du déconfinement aux niveaux sanitaire et économique.

Dans leurs recommandations ayant sanctionné cette conférence, organisée dimanche par la Société marocaine des sciences médicales et la Fédération nationale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé, les participants ont insisté sur la responsabilité aussi bien individuelle que collective des citoyens dans la réussite de cette étape et le passage à une autre, mettant l’accent sur la nécessité du respect des gestes barrières, notamment la distanciation corporelle, la désinfection et le lavage des mains et le port du masque.

Ils ont relevé, à cet égard, que plus d’engagement il y a, plus il est possible d’aller vers l’assouplissement des mesures de confinement, plus est accélérée la reprise des activités économique et commerciales, notant que plus on agit avec sérieux face à la pandémie, plus on arrivera à l’éradiquer rapidement.

Les recommandations de la conférence, intitulée “Comment réussir le déconfinement aux niveaux sanitaire et économique ?, le rôle des médias dans l’amélioration de la prise de conscience”, ont aussi prôné plus d’ouverture sur les journalistes et les institutions médiatiques, ainsi que le développement de la relation avec la presse nationale, de façon à permettre plus de collaboration pour assurer l’accompagnement d’une presse ciblée, sérieuse, constructive et responsable qui contribue à la sensibilisation et à la prise de conscience des citoyens, dans le but de la promotion de la responsabilité de tous.

Un appel a été lancé, par ailleurs, pour donner plus d’opportunités à l’industrie locale et à se baser sur l’auto-productivité, notamment dans la production des médicaments, du matériel médical, des technologies, de l’alimentation et de la digitalisation, tout en accordant un intérêt aux espaces d’emploi et de développement de la spécialité médicale dans ces espaces, de façon à permettre de faire face aux diverses pandémies et aux divers accidents de travail et maladies professionnelles, pour préserver la sécurité des professionnels et assurer la continuité de la production.

En outre, les recommandations ont insisté sur la nécessité de développer le partenariat entre les secteurs privé et public en matière de santé, de façon à permettre l’amélioration de la qualité du système sanitaire et sa mobilisation pour répondre à tous les défis et attentes sanitaires de tout les citoyens, et d’engager des discussions sérieuses avec les institutions sanitaires privées et tous les intervenants, dans le but de concrétiser et généraliser ce partenariat.

Dans ce contexte, les acteurs du secteur de la santé, toutes catégories confondues (médecins spécialistes, patrons de cliniques, pharmaciens, biologistes et représentants des sociétés de production des médicaments distribution/export), ont appelé à la création d’une Direction du secteur privé au ministère de la Santé.

Les recommandations concernent également le soutien, notamment en termes d’assurance maladie et de retraite, des médecins du secteur privé qui assurent la prise en charge médicale des citoyens, surtout qu’en cette période de pandémie, plusieurs professionnels du secteur de la santé sont décédés lors de leur combat contre ce virus.

La nécessité de promouvoir le secteur pharmaceutique à même de lui permettre de faire face aux différentes répercussions économiques et sociales qui impactent 12.000 pharmaciens et 40.000 assistants à travers tout le pays, a également été soulignée.

Par ailleurs, les participants à cette conférence ont recommandé de promouvoir le tourisme intérieur à travers des offres adaptées au pouvoir d’achat des citoyens, pour aider le secteur à dépasser cette crise.

Ils ont, d’autre part, mis en exergue l’importance des mesures proactives initiées par le Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui ont permis d’éviter des scénarios sinistres.