Déconfinement : La FNTT publie un Guide pratique pour une protection sanitaire renforcée

vendredi, 12 juin, 2020 à 20:50

Marrakech- La Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT), en concertation avec l’ensemble des professionnels du secteur, a élaboré un Guide pratique visant à garantir une protection sanitaire renforcée de la clientèle et des professionnels, après le déconfinement.

Publié sous forme de “Recommandations de sécurité sanitaire liées au Covid-19 à destination des professionnels du transport touristique”, ce Guide vise à garantir la reprise de l’activité dans le strict respect des conditions sanitaires requises, explique la FNTT.

Ce Guide qui a été élaboré conformément aux normes internationales et en tenant compte des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), se propose également d’accompagner les professionnels pour gérer le risque de propagation du nouveau coronavirus dans les lieux de travail et de préserver la santé et la sécurité des chauffeurs et des clients, ajoute la même source.

Et la FNTT de poursuivre que “ces recommandations concernent les mesures de prévention contre le coronavirus en milieu de travail, qui s’appliquent lorsque la transmission communautaire soutenue est confirmée par les autorités de santé publique”.

Selon les connaissances actuelles, il est connu que la maladie peut être transmise par des personnes asymptomatiques, porteuses de la maladie. Par conséquent, des mesures préventives sont recommandées en tout temps, lit-on dans ce guide.

Créée en 2017, la FNTT relevant de l’Union Générale des Entreprises et des Professions (UGEP) compte 11 associations et syndicats régionaux et provinciaux issus des différentes régions du Maroc, rappelle-t-on.

Cette Fédération qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts des professionnels du transport touristique auprès du gouvernement et de toutes les instances concernées, a aussi pour vocation l’encadrement et la formation des professionnels et la modernisation du secteur du transport touristique.