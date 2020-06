Déconfinement : les cafés et restaurants d’Errachidia accueillent de nouveau leurs clients

vendredi, 26 juin, 2020 à 13:00

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et la Direction Générale de la Météorologie (DGM) ont signé récemment une convention de partenariat portant sur la protection sanitaire de la population et de l’environnement au regard des expositions radiologiques.