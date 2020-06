Déconfinement: Plaidoyer pour un arbitrage entre les impératifs sanitaire, social et économique

mercredi, 10 juin, 2020 à 14:51

Rabat – Ali Bouabid, chercheur et délégué général de la Fondation Abderrahim Bouabid, a plaidé pour un arbitrage entre les trois impératifs contradictoires: sanitaire, social et économique pour les choix de l’après 10 juin.

Pour décider du déconfinement il appartient à présent aux pouvoirs publics de dresser un bilan analytique de la situation depuis trois mois en faisant notamment ressortir les principaux enseignements tirés des constats effectués au triple plan, sanitaire, social et économique et d’en déduire les arbitrages que le gouvernement entend opérer en matière de confinement/déconfinement, a-t-il indiqué dans une contribution intitulée “L’épreuve de la responsabilité politique”.

Le fil rouge qui doit relier les constats, les leçons et les choix doit être clairement énoncé, a soutenu le chercheur, ajoutant que le 10 juin, et après trois mois de confinement les marocains veulent non seulement “respirer” mais “comprendre pour rester mobilisés”.

Tirer et discuter des leçons du confinement est en principe un préalable pour scénariser “l’après” 10 juin, a poursuivi le chercheur, estimant que “la confiance nécessaire est aujourd’hui troublée par le manque de visibilité et les signaux contradictoires qui nous parviennent”.

Cette confiance a besoin d’un minimum de transparence sur les chiffres et surtout d’explications sur leurs évolutions, a encore dit M. Bouabid, notant qu’elle ne peut se suffire de l’exposé quotidien et partiel de la situation épidémiologique qui informe sans expliquer, ou encore de l’énoncé des critères théoriques en vigueur pour décider du déconfinement.

C’est là un choix purement politique qui doit s’assumer comme tel et qui ne saurait donc s’abriter derrière une quelconque vérité médicale indiscutable, a relevé le chercheur, précisant que le savoir médical est évidemment essentiel pour éclairer des choix, mais remettre le pays en ordre de marche relève d’un tout autre registre : faire fonctionner une société.

Et ce ne sont pas des avis scientifiques et médicaux si pertinents soient-il qui peuvent et doivent l’assurer, note l’auteur, faisant observer que le sens de la responsabilité politique dans toute sa difficulté, et devant une opinion comme jamais attentive car ébranlée dans son quotidien, n’a jamais été aussi prégnant.