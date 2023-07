Une délégation diplomatique s’enquiert du niveau de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

jeudi, 13 juillet, 2023 à 20:31

Dakhla – Les ambassadeurs de la République du Guatemala et de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) au Maroc, ont effectué, jeudi, une visite à Dakhla pour s’informer du niveau de développement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et des atouts et des potentialités économiques que recèlent les provinces du Sud du Royaume.

Cette visite a été l’occasion pour l’ambassadeur du Guatemala à Rabat, qui était accompagné du Consul Général du Guatemala à Dakhla, Williams Cordon Loyo, et pour l’ambassadeur de l’OECO au Maroc, Ian Queeley, de prendre connaissance de l’élan de développement et de progrès que connaît la ville de Dakhla, à tous les niveaux.

Lors de cette visite, la délégation a tenu une rencontre avec le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, au cours de laquelle l’accent a été mis notamment sur les principaux secteurs et activités sur lesquels s’appuie l’économie de la région et sur les projets d’envergures réalisés au niveau de la ville de Dakhla.

Dans une déclaration à la presse, l’Ambassadeur de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale au Maroc, s’est dit impressionné par le niveau de développement que connait la région de Dakhla-Oued Eddahab”, saluant la Vision de SM le Roi Mohammed VI qui a fait des provinces du Sud du Royaume un moteur de développement régional.

“Le Maroc en tant que partenaire, accorde une importance particulière au développement des ressources humaines dans notre région en offrant de nombreuses bourses à nos étudiants dans divers domaines et filières d’études”, a affirmé M. Queeley, soulignant que le Maroc a toujours été un partenaire fiable et solidaire pour la région des Etats de la Caraïbe orientale.

M. Queeley a en outre fait part de la détermination des Etats membres de l’OECO à continuer à oeuvrer en faveur du développement des relations de coopération avec le Maroc, ajoutant que “nous sommes enchantés à l’idée de renforcer davantage notre partenariat dans divers domaines au bénéfice de nos populations respectives”.

La délégation diplomatique a visité auparavant plusieurs chantiers et projets structurants dans la ville de Laâyoune, dont la Faculté de médecine et de pharmacie et le port de Laâyoune.