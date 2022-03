Une délégation espagnole s’informe des atouts de la province de Tarfaya

mercredi, 16 mars, 2022 à 16:10

Laâyoune – Une délégation espagnole, actuellement en visite à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, s’est informée, mardi, des différents atouts économiques, naturels et culturels dont regorge la province de Tarfaya.

Initiée par le Centre Sakia El Hamra des études et des recherches et l’Association Murcie “Talh”, la première étape de cette visite a porté sur la réserve de Naïla et les monuments et sites historiques de Tarfaya, dont Casa del Mar (Dar El Bahr) et le musée Antoine de Saint-Exupéry.

Conduite par le Consul Général du Royaume du Maroc à Murcie, Mohamed Biadillah, cette délégation est composée de l’historien et professeur à l’Université de Murcie, Antonio Vicente Fray Sánchez, du photographe et graphiste, Gonzalo Sánchez Alvarez Castellanos, et du journaliste à la radio de Murcie, Paulino Ross.

Lors d’une rencontre avec le gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, l’accent a été mis sur les différentes potentialités de la province de Tarfaya et les opportunités d’investissement dans les secteurs productifs tels que la pêche maritime et le tourisme, ainsi que sur les grands projets d’investissement en cours dans différents domaines, en particulier l’énergie éolienne et solaire.

A cette occasion, l’accent a été mis sur les efforts déployés pour consolider le partenariat hispano-marocain, soutenir l’investissement dans les différents domaines et promouvoir la coopération bilatérale à tous les niveaux.

Dans ce cadre, M. Paulino Ross s’est dit “fier” de visiter le Maroc, en particulier les provinces du Sud du Royaume, émettant le souhait de raffermir davantage les liens de la coopération bilatérale dans les domaines social, culturel et la recherche scientifique, en plus de l’échange d’expertises avec la population des régions du sud du Maroc.

Pour sa part, M. Alvarez Castellanos a souligné que cette visite constitue une occasion pour approfondir les relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et l’Espagne dans les domaines social et culturel et soutenir toutes les initiatives à même de renforcer l’entente et la compréhension entre les deux peuples amis.

De son côté, le président du Centre Sakia El Hamra des études et des recherches, Mohamed El Bilal, a indiqué que la visite de la délégation espagnole s’inscrit dans le cadre des recommandations de la 2éme édition du Forum hispano-marocain de Laâyoune-Sakia El Hamra et Murcie, notant que cette visite vise principalement à consolider les relations culturelles et à échanger autour de la recherche scientifique.

Au programme de cette visite, la délégation se rendra à des monuments historiques et sites des gravures rupestres dans la région et tiendra des réunions avec les autorités et acteurs locaux dans les provinces de Laâyoune, Tarfaya et Es-Smara.

A noter qu’une convention de partenariat sera signée entre l’Association ”Interaction” à Murcie, le Centre Sakia El Hamra des études et des recherches à Laâyoune et l’Association “Mirane” pour la protection du patrimoine à Es-Smara, en vue d’identifier et mener des recherches au niveau des sites archéologiques et naturels dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

A cette occasion, le professeur universitaire, Gonzalo Sanchez Alvarez Castellanos, animera une conférence à la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara et présentera son ouvrage intitulé “Gravures rupestres au Sud du Maroc”, publié en Espagne en février dernier.