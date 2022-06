Une délégation de l’Académie Royale Militaire de Meknès visite l’Académie militaire d’Atar en Mauritanie

vendredi, 10 juin, 2022 à 17:05

Nouakchott- Une délégation de l’Académie Royale Militaire de Meknès a effectué, les 7 et 8 juin, une visite à l’académie militaire d’Atar, en Mauritanie, selon l’Armée Nationale Mauritanienne.

L’armée mauritanienne a écrit sur son site officiel que le Général de Brigade Dah Ould Mohamed El-Agheb, commandant l’Académie militaire interarmes d’Atar, a reçu une délégation militaire marocaine conduite par le directeur de l’Académie Royale Militaire de Meknès, le Général de division Hassan Taïk.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de partenariat et de coopération et des moyens de les renforcer davantage dans tous les domaines (pédagogie, instruction, encadrement et équipements modernes), selon la même source.

Elle vise également à contribuer à l’évolution de l’académie d’Atar en lui permettant de tirer profit des expériences des cadres de l’Académie Royale militaire, ajoute-t-on.