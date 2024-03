Une délégation de l’OADA explore les opportunités d’investissement dans la région de Casablanca-Settat

vendredi, 1 mars, 2024 à 16:27

Casablanca – Une délégation de l’Organisation Arabe pour le Développement Administratif (OADA) a tenu, vendredi à Casablanca, une réunion de travail consacrée à l’examen des opportunités d’investissement dans la région de Casablanca-Settat.

Lors de leur rencontre avec des représentants de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Casablanca-Settat, les membres de la délégation, des hommes d’affaires arabes, ont été informés des possibilités d’investissement dans la région ainsi que de la réglementation en vigueur et des facilités accordées aux investisseurs.

Pour le président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Casablanca-Settat, Hassan Berkani, cette entrevue avec des investisseurs arabes est importante puisqu’elle permet de cibler les projets réalisables dans la région à l’appui des potentialités dont dispose la région.

Il a ajouté que “La coopération économique ainsi que les rencontres d’affaires et l’échange des expertises et des programmes de formation s’imposent aujourd’hui comme une nécessité pour les pays arabes au vu de la conjoncture internationale particulièrement difficile et changeante’’, plaidant pour la mutualisation des efforts face aux défis posés sur le plan du développement socio-économique dans le monde arabe.

Soulignant le rôle majeur du secteur privé dans la mise en œuvre des programmes de développement, il a mis en avant l’action menée par l’OADA en faveur de la relance des économies arabes à travers des programmes ciblés dans les domaines de management et de la formation.

De même, Rania Abderrazak, chargée de la communication institutionnelle et des relations publiques au sein de l’OADA, a relevé l’importance cruciale de cette rencontre dans le resserrement du partenariat économique entre les pays arabes, insistant sur l’apport important du climat d’affaires et de l’instauration de relations de coopération économique dans la réalisation des investissements souhaités.

Sur ce registre, Fatima-Zahra Mokhtari, Directrice du pôle Impulsion économique et offre territoriale au Centre Régional d’investissement de Casablanca-Settat, a donné un exposé détaillé sur le climat d’affaires ainsi que les opportunités d’investissement dans la région de Casablanca-Settat, véritable locomotive de l’économie nationale avec quatre ports et un aéroport international.

Elle a cité aussi les potentialités dans les domaines de l’industrie, le commerce, les services, l’agroalimentaire ainsi que le tourisme, assurant que les investisseurs bénéficient de nombreuses facilités et mesures incitatives.

Cette réunion de travail a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente et de coopération entre la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Casablanca-Settat et l’Organisation Arabe pour le Développement Administratif, portant principalement sur l’échange des expertises, des informations et des études, outre l’élaboration d’une feuille de route des projets à réaliser et des activités conjointes.

Les deux parties ont également apposé leur signature sur un deuxième mémorandum d’entente et de coopération régissant la collaboration dans les domaines de l’organisation des congrès et le lancement des initiatives.

L’Organisation Arabe pour le Développement Administratif a été créée en 1961 comme l’une des organisations spécialisées de la Ligue des Etats Arabes et ce, pour assumer la responsabilité de promouvoir le développement administratif dans la région arabe. La mission de cette organisation est de contribuer ainsi à la réalisation du développement administratif dans les pays arabes en proposant des solutions aux problèmes globaux de développement.