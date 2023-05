La délégation marocaine au PAP fait échouer une tentative du +polisario+ d’inclure la question du Sahara marocain dans les débats

mercredi, 24 mai, 2023 à 10:37

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) a procédé ce mercredi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, à l’interpellation de 07 individus s’activant dans les villes de Salé et de Meknès, dont deux anciens détenus dans le cadre de la loi antiterroriste, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux, l’escroquerie et l’usurpation d’une fonction régie par la loi aux fins de s’accaparer des deniers publics, de pratiquer la profession de médecin et de chirurgien dentiste sans autorisation ou document légal et de porter atteinte à la sécurité sanitaire des citoyens.