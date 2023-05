Une délégation parlementaire arabe de haut niveau en visite à Tanger

mercredi, 24 mai, 2023 à 21:02

Tanger – Une délégation parlementaire arabe de haut niveau a effectué, mercredi, une visite à Tanger, l’occasion de prendre connaissance des infrastructures économiques d’envergure dont regorge la ville, notamment le port Tanger Med et l’usine Renault, et ses principaux sites historiques et touristiques.