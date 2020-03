La délégation provinciale de la Santé dément les informations «infondées» sur l’existence de cas de coronavirus à Kénitra

lundi, 9 mars, 2020 à 17:12

La Caravane nationale au profit des très petites entreprises (TPE) et porteurs de projets de Bank Of Africa a fait escale du 7 au 9 mars à Tanger, afin de renforcer la proximité et de faire profiter le plus grand nombre d’entrepreneurs des offres de financements ainsi que des dispositifs d’accompagnement qu’elle propose.