Une délégation de la région Souss-Massa visite le CRI de Dakhla Oued Eddahab

lundi, 8 février, 2021 à 22:33

Dakhla – Une délégation de la région Souss-Massa a effectué, samedi, une visite de travail au Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla Oued Eddahab.

Cette visite vise à “créer un partenariat et une complémentarité dans le domaine d’investissement entre les deux régions, dans le cadre de la dynamique que connait la région de Dakhla Oued Eddahab et la mise en œuvre de la loi N°47-18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement”, indique un communiqué du CRI de Dakhla Oued Eddahab.

“Cet évènement est le premier de son genre à l’échelle nationale, depuis le début de la mise en œuvre de la loi N°47-18 portant réforme des Centres régionaux d’investissement, en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI”, note le communiqué.

Ont pris part à cette rencontre du côté de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le directeur du CRI, Mounir Houari, le directeur de l’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Mhamed Hammou et le délégué régional du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie vert et numérique de Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri.

Ils ont également pris part à cette rencontre du côté de la région de Souss-Massa, le directeur du CRI, Marouane Abdelati, et les cadres du Centre, le directeur de l’Agence Urbaine d’Agadir, El Idrissi Belkasmi Amine, le directeur général de la société de développement touristique et le directeur du pôle de la maison d’investisseur au CRI, Youssef Aterkine, ainsi que le Chef de division de l’urbanisme à la wilaya de la région, Yasser Atalbi.