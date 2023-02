Demnate: 40 bénéficiaires d’une caravane chirurgicale multidisciplinaire

lundi, 6 février, 2023 à 13:09

Demnate – Quarante personnes parmi les habitants de Demnate et des communes avoisinantes ont bénéficié des services d’une caravane chirurgicale multidisciplinaire organisée les 3 et 4 février à l’hôpital de proximité de Demnate.

Cette caravane a été organisée en coordination avec la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale d’Azilal et les autorités locales, et en partenariat avec une clinique privée de Marrakech en vue de réduire les listes d’attente au niveau de l’hôpital de Demnate.

A cette occasion, 20 personnes ont bénéficié d’opérations de la vésicule biliaire, deux autres de l’Hernie, 15 de Thyroïdectomie et trois de Lipome.

Cette caravane chirurgicale multidisciplinaire, qui a mobilisé plus de 24 cadres de santé de différentes spécialités, vise à rapprocher les services de santé et à alléger les souffrances des patients souffrants de maladies nécessitant des interventions chirurgicales.