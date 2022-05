“Demnate passé et futur”, le thème d’une conférence organisée par l’Association pour la culture et l’industrie Maroc-Israël

mercredi, 18 mai, 2022 à 16:09

Demnate (Province d’Azilal) – L’Association pour la culture et l’industrie Maroc-Israël (ACIMI) a organisé, mercredi à Demnate, une conférence sous le thème “Demnate, passé et futur” dans le but de débattre des moyens de développer la coopération entre Demnatis du Maroc et d’Israël.