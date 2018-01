Depuis son ouverture en 2012, le Jardin zoologique national de Rabat a accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs

mardi, 9 janvier, 2018 à 18:13

Rabat- Depuis son ouverture en 2012, le Jardin zoologique national de Rabat a accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs qui ont pu découvrir plus de 2000 animaux représentant environ 190 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles.