Des chercheurs marocains et néerlandais en conclave à Rabat autour du thème “Migration et culture”

jeudi, 26 avril, 2018 à 16:17

Rabat – Des chercheurs marocains et néerlandais sont en conclave les 26 et 27 avril à Rabat, autour du thème “Migration et culture”, à l’occasion d’un colloque international organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Mohammed V.