Des experts marocains et étrangers débattent à Ifrane du processus de la régionalisation au Maroc

samedi, 26 mai, 2018 à 14:42

Ifrane- Plus de 200 experts et chercheurs universitaires marocains et étrangers sont en conclave, samedi et dimanche à Ifrane, pour débattre du processus de la régionalisation avancée au Maroc et son rôle dans le renforcement du développement intégré et de la bonne gouvernance au niveau des régions.