Des experts marocains et étrangers débattent du rôle de l’éducation et de la formation au service de l’entrepreneuriat en Afrique

vendredi, 27 avril, 2018 à 22:28

Rabat – Des experts et des universitaires marocains et étrangers ont débattu, vendredi à Rabat, du rôle de l’éducation et de la formation au service de l’entrepreneuriat en Afrique.