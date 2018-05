Des Journées Portes ouvertes pour faire connaitre la mission et les prestations offertes par le CNEREE, du 05 au 07 juin

jeudi, 31 mai, 2018 à 15:04

Marrakech – Le Centre national d’étude et de recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech organise du 05 au 07 juin des Journées portes ouvertes sous le thème “recherche et développement pour lutter contre la pollution de notre environnement”.