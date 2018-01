Des lycéennes marocaines primées par “DigiGirlz National Camp”

mardi, 23 janvier, 2018 à 9:55

Rabat – Des lycéennes marocaines ont été primées, lundi à Rabat, dans le cadre du programme “DigiGirlz”, une initiative destinée à informer et former les jeunes filles, âgées entre 15 et 18 ans sur les opportunités professionnelles dans le domaine des technologies de l’information.